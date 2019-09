p>ROMA BOUAH INFORTUNIO PALLOTTA / Il brutto infortunio occorso al giovane calciatore della Roma, Bouah , non ha lasciato impassibile il presidente del club giallorosso James, il quale ha voluto affidare al proprio profilo 'Twitter' un messaggio di vicinanza al suo giovane tesserato: "Devastato dall'inortunio del giovane Devid: ti aiuteremo a tornare più forte che mai". Per il terzino si tratta della seconda rottura del legamento crociato in meno di un anno.

