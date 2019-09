TORINO LECCE LIVERANI / Colpo Lecce sul campo del Torino. Malgrado le polemiche finali, Fabio Liverani può festeggiare il primo successo in campionato dei pugliesi: "La squadra adesso è più brillante, più viva.

Non abbiamo le caratteristiche per difenderci: ci difendiamo attaccando, possiamo farlo solo così - ha dichiarato il tecnico giallorosso a 'Sky Sport' - Nel finale c'era adrenalina per il VAR: c'è un po' di furbizia dell'attaccante e poca attenzione del difensore. La palla andava sull'altro palo, forse l'arbitro ha valutato questo. Il primo rigore mi è sembrato generoso, non mi sembrava da rigore. Restano delle situazioni poco chiare, però accetterò sempre il VAR. Con molta serenità dico che avrei concesso più il secondo che il primo rigore.ha giocate di qualità, mentre dapretendo tantissimo e di non staccare la spina. E' un leader tecnico. Ho giocatori di qualità e tutti complementari".