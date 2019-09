PSG LEONARDO NEYMAR / Neymar ha tenuto banco durante il calciomercato estivo. Il brasiliano infatti è stato fortemente seguito dal Barcellona, club che alla fine non è riuscito a riportarlo in Catalogna. A parlare della situazione attorno al proprio calciatore ci ha pensato il dirigente del PSG Leonardo: "La situazione - ha dichiarato l'ex calciatore a 'RMC Sport' - era chiara a tutti, anche internamente. Si sapeva cosa stava accadendo: Neymar ha commesso alcuni sbagli.

La situazione è complicata perché stiamo parlando di lui. Ora che è tornato dal Brasile si è comportato in maniera professionale, segnando anche un gol da Hollywood contro lo Strasburgo. Non si può dire che sia tutto sistemato, visto quello che è accaduto. Non è un cattivo ragazzo, averlo con noi ci rende più forti. Non creiamo una soap opera: abbiamo un regolamento interno. Oggi Neymar gioca con noi, abbiamo risolto i problemi passati. Smettiamo di parlare di lui".

