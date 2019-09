CALCIOMERCATO ROMA OLSEN CAGLIARI / Arrivato in estate al Cagliari dalla Roma, il portiere svedese Robin Olsen si è ufficialmente presentato in conferenza stampa ai nuovi tifosi.

Tra i vari argomenti affrontati, l’ex giallorosso ha parlato anche del momento del suo trasferimento in Sardegna dal club capitolino: “Appena sono venuto a conoscenza dell’interessamento nei miei confronti da parte del Cagliari, sono stato felice: conoscevo già la realtà e il blasone del club. Quella contro il Cagliari è stata una gara difficile, quando ero alla Roma. Il motivo per cui nella Capitale non è andata bene? Non lo so: Cagliari è stata l’opzione migliore per me. L’avere un anno di esperienza in più in Italia mi fa sentire più forte”.

