PAGELLE E TABELLINO TORINO LECCE VOTI/ Un Lecce corsaro espugna l'Olimpico Grande Torino e centra i primi tre punti del suo campionato di Serie A superando per 2 a 1 i granata di Walter Mazzarri ai quali non basta il gol su rigore del GalloBelotti. Per i pugliesi decisive le marcature di Farias e Mancosu.

TORINO

Sirigu 5 - Respinta non particolarmente felice quella che porta alla ribattuta di Farias che vale il vantaggio del Lecce. Stesso discorso per la rete di Mancosu.

Izzo 6,5 - Nonostante i due gol presi, il difensore della Nazionale è uno dei migliori dei suoi.

Bonifazi 5,5 - Bene nelle chiusure, ma macchinoso palla al piede.

Djidji 5 - Troppo lezioso in alcune situazioni, mentre in altre spazza forse un po' troppo presto.

De Silvestri 5 - Prestazione opaca del pendolino di Walter Mazzarri, impreciso anche sotto porta. Dall'80' Laxalt S.V.

Meité 5,5 - Si fa vedere poco e non è travolgente come al solito con le sue progressioni.

Rincon 5,5 - Tanta interdizione, ma la qualità, stasera più che mai, latita.

Baselli 5,5 - Qualche spunto interessante, ma non basta, spesso esce troppo dal gioco della sua squadra. Dal 72' Verdi 5 - Entra e sembra già avere il linguaggio del corpo sbagliato per una partita del genere, e i risultati si vedono in campo, l'ex Napoli non brilla.

Ola Aina 6 - Fisicamente il migliore, soltanto dalla sua fascia arrivano azioni pericolose.

Berenguer 5 - Un giallo e poco più, gara da dimenticare. Dal 46' Zaza 6,5 - Questo Torino ha bisogno dell'attaccante ex Valencia, bravo a portare sempre il dinamismo giusto.

Belotti 6,5 - Dinamico e freddo dal dischetto e per il Gallo non è una consuetudine.

All. Mazzarri 5 - Un Toro chiamato al salto di qualità contro il Lecce. Viene però imbrigliato dall'ordine tattico di Fabio Liverani e del suo Lecce.

LECCE

Gabriel 6,5 - Buono l'intervento su Belotti in occasione del contropiede guidato da Zaza.

Rispoli 6 - Tanta corsa e personalità, è il luogotenente di Liverani in campo.

Nel finale rischia moltissimo con la trattenuta su Belotti.

Lucioni 5,5 - Il giallo rimediato all'inizio del match lo limita molto e si vede soprattutto nella ripresa.

Rossettini 6 - Prestazione ordinata dell'ex difensore di Genoa e proprio Torino.

Calderoni 6,5 - Dalla sua conclusione arriva la respinta che vale il gol del secondo vantaggio della squadra pugliese.

Tabanelli 5,5 - Ingenuo nella trattenuta su Zaza che vale il penalty per il Torino, nonostante sia un contatto che spesso si vede nelle aree di rigore di Serie A.

Tachtsidis 6,5 - Bravo a giocare box to box. Nella ripresa sfiora la rete con un bel sinistro a giro.

Majer 6,5 - Dopo un primo tempo da protagonista, cala un po' nella ripresa. Dall'81' Shakhov S.V.

Falco 7 - Il giocoliere della squadra di Liverani continua a stupire creando più volte la superiorità numerica per la sua squadra.

Lapadula 6 - Si sbatte moltissimo per la squadra commettendo molti falli, ma è utilissimo. Dal 63' Babacar 6,5 - Nei suoi minuti in campo mette in seria difficoltà Djidji.

Farias 6,5 - Bravo ad arrivare sulla ribattuta che vale il primo vantaggio del Lecce di Liverani. Dal 63' Mancosu 6,5 - L'uomo giusto al momento giusto, sua la rete del ritorno alla vittoria del Lecce in Serie A.

All. Liverani 7 - Schiera una squadra senza paura con tanta energia sulle fasce, gara 'da Serie A'.

ARBITRO: Giua 5 - Da rivedere l'episodio della prima rete di Belotti annullata per off-side. Nel finale c'erano due gialli: uno per Rincon e l'altro per Djidji. Allo scadere, molti dubbi anche sul rigore non assegnato al Torino, molto simile al tiro dal dischetto concesso in precedenza.

TABELLINO

Torino-Lecce 1-2

Torino(3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri (Dall'80' Laxalt), Baselli (Dal 72' Verdi), Rincon, Meité, Aina; Berenguer (Dal 46' Zaza), Belotti. All. Mazzarri

Lecce(4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer (Dall'81' Shakhov); Falco; Lapadula (Dal 63' Babacar), Farias (Dal 63' Mancosu). All. Liverani

Arbitro: Giua (Olbia)

Marcatori: 35' Farias (L), 58' Belotti R (T), 73' Mancosu (L)

Ammoniti: 15' Rossettini (L), 18' Lucioni (L), 40' Berenguer (T), 45' Farias (L), 50' Lapadula (L), 56' Tabanelli (L), 88' Rispoli (L)

Espulsi: