JUVENTUS ATLETICO / Confermato in casa Juventus lo stop di almeno due settimane per Douglas Costa, che presumibilmente rientrerà ad ottobre dopo la sosta per le Nazionali. Al posto del brasiliano, in vista dell'esordio in Champions League nella tana dell'Atletico Madrid, è ballottaggio tra Bernardeschi (favorito) e Cuadrado per completare il tridente con Cristiano Ronaldo ed Higuain.

L'argentino ha smaltito la botta rimediata a Firenze, mentre in mediana solo alla vigilia si scioglieranno i dubbi sull'impiego di: Bentancur è pronto a sostituire in regia il bosniaco in caso di forfait. Per il resto, Maurizioconfermerà gli uomini schierati dal 1' contro la Fiorentina con Matuidi e Khedira a centrocampo eal fianco di Bonucci. Ancora panchina, la quarta consecutiva in stagione, per Paulo

Juventus, probabile 11 anti-Atletico(4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo