PSG REAL CAVANI MBAPPE / Vicini al recupero, ma non così tanto da esserci nel big match di Champions League contro il Real Madrid.

Kylianed Edisonnon saranno disponibili come nelle previsioni per l'esordio stagionale in Europa delal cospetto della corazzata spagnola. Il sodalizio campione di Francia fa sapere che l'evoluzione dai rispettivi infortuni procede senza intoppi, con i due attaccanti che torneranno ad aggregarsi al gruppo nel fine settimane dopo aver saltato le ultime gare di Ligue 1.