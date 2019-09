CHAMPIONS LEAGUE NAPOLI LIVERPOOL KLOPP / Domani il Napoli ospiterà al San Paolo il Liverpool di Klopp in Champions League. Il tecnico dei Reds è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara in programma.

SULLA NUOVA CHAMPIONS - "Ancora non ne abbiamo parlato perché stavamo pensando al Newcastle. Conosciamo l'avversario, domani vedremo le immagini su cosa fare. L'anno scorso abbiamo imparato tanto: dovremo difendere bene. Vedere il Napoli mi piace".

SUI CAMBIAMENTI A DISTANZA DI 11 MESI DALLA SFIDA CONTRO IL NAPOLI - "Siamo cresciuti soprattutto in fase difensiva. Siamo migliorati fino alla fine. Non ho dubbi sulla qualità dei mei: so che sono esseri umani e che può succedere di tutto. Speriamo di continuare sul livello dell'anno scorso".

SUL NAPOLI - "Non sento il peso di dover vincere.

Il Napoli ha mantenuto la rosa intatta, aggiungendo calciatori. Ha avuto una buona annata pur non vincendo il titolo. Ha acquistato Manolas e Di Lorenzo: sono anni che cresce. Noi siamo gli stessi. Loro sono testardi, giocano a pallone e penetrano le linee. Anche loro dovranno difendere bene".

SULL'EFFETTO SAN PAOLO - "Lo temo".

SU INSIGNE - "Ogni volta mi ride in faccia: stiamo lavorando su come fermarlo. Speriamo di farcela un giorno".

SULL'EVENTUALE PAREGGIO - "Non lo so, dipende da come giocheremo. Lo accetterei ma se giochiamo meritando, vorrei vincere".

SUL LIVERPOOL FAVORITO - "C'è il City, sono i migliori al mondo. Noi non lo siamo: abbiamo dimostrato di essere la squadra più forte quando contava farlo".

SUGLI SPOGLIATOI DEGLI OSPITI - "Sono in ottime condizioni: non sono stati toccati rispetto all'anno scorso".