NAPOLI LIVERPOOL HENDERSON / In conferenza stampa insieme a Klopp alla vigilia di Napoli-Liverpool, il capitano dei 'Reds' Jordan Brian Henderson ha parlato del debutto Champions: "È troppo presto per pensare di essere favoriti, ci siamo preparati molto per domani sera, vogliamo prenderci i tre punti.

L'anno scorso non giocammo bene, anchece l'ha fatto notare. Dopo quella partita siamo migliorati molto, sarà dura domani sera perché ilè una grande squadra. Abbiamo imparato tanto lo scorso anno, ma credo che possiamo ancora crescere e per questo vogliamo vincere ogni partita. Ora tutti vorranno batterci perché siamo campioni in carica, ma dobbiamo dare il massimo".