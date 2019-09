JUVENTUS DOUGLAS PJANIC / Speranza Pjanic, tegola Douglas Costa: confermano le impressioni della vigilia gli esami cui si sono sottoposti i due calciatori della Juventus infortunatosi contro la Fiorentina. Questo il comunicato del club bianconero: "Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina al J|Medical non hanno evidenziato lesioni muscolari per Pjanic che già oggi ha svolto un allenamento differenziato in campo.

Douglas Costa invece ha riportato una lesione muscolare di medio grado al muscolo semimembranoso della coscia destra; tra 15 giorni verranno effettuati nuovi controlli per definire con precisione i tempi di recupero".

Stando così le cose, il brasiliano potrebbe rientrare a disposizione di Sarri soltanto per metà ottobre, dopo la seconda pausa per le Nazionali, mentre Pjanic potrebbe anche recuperare in vista del match di Champions League contro l'Atletico Madrid in programma mercoledì al Wanda Metropolitano. La decisione verrà presa domani mattina dopo l'allenamento della squadra a Torino, prima della partenza per la Spagna.