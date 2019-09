CALCIOMERCATO ALLEGRI MONACO / Massimiliano Allegri è tra gli allenatori big liberi sul mercato: il suo nome può tornare buono quando e se una panchina delle grandi europee si libererà a stagione in corso o la prossima estate. Il tecnico toscano, come riportato dall'emittente francese 'RMC', sarebbe anche un possibile rimpiazzo di Jardim al Monaco, dopo l'avvio deludente della squadra del Principato.

Un'ipotesi però che non sarebbe presa in considerazione dall'ex allenatore della: Allegri vorrebbe aspettare l'evolversi della situazione al, conche non vive una situazione tranquilla nonostante il primo posto in classifica. Se la situazione dovesse precipitare, l'allenatore toscano sarebbe il candidato numero uno alla panchina parigina ed è proprio ciò che vorrebbe attendere Allegri. Proprio per questo, l'eventuale proposta del Monaco non sarebbe presa in considerazione.