JUVENTUS MATUIDI / Blaise Matuidi, centrocampista francese della Juventus, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per parlare del tema del razzismo nel nostro campionato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: ''Possiamo migliorare, è un nostro dovere.

Bisogna combattere il razzismo negli stadi, la tecnologia deve punire queste persone che non hanno niente a che fare con il calcio e che penalizzano tutti quelli che vogliono vedere lo spettacolo del calcio''.

Sulla sfida contro l'Atletico Madrid: ''Conosciamo l'mportanza di questi match, ci prepariamo per arrivare in fondo. Abbiamo una squadra costurita per arrivare in fondo, contro l'Atletico non è mai facile però. Conosciamo la squadra, l'abbiamo già affrontata. Ci prepareremo per fare quelcosa di positivo"