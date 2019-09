p>INTER SLAVIA PRAGA TRIPSOVSKY / Jindřichallenatore delloha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio di Champions League in programma domani alle ore 18.55 a San Siro contro l'di Antonio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco le sue parole: ''Siamo consapevoli della sua forza, ma se non ci credessimo, non proveremmo neppure a giocare qui a San Siro. Vogliamo rimanere in Europa, il campo dice sempre la verità. Abbiamo le qualità per far soffrire qualunque avversario. Proveremo a fare più punti possibile in questo girone di ferro, a questo livello non si deve sottovalutare nessuno. Lo Slavia vuole lasciare il segno in Europa"

Dubbio Lukaku: ''Credo che non giocherà perché da quello che sappiamo noi non sta bene. Se non ci sarà avremo una preoccupazione in meno ma non dovremo abbassare la concentrazione perché chi lo sostituirà ha caratteristiche diverse e altrettanto pericolose".