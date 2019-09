p>INTER SLAVIA PRAGA LUKAKU / Romeluè sceso regolarmente in campo nella rifinitura in corso questo pomeriggio al Training Center di Appiano Gentile in vista del match d'esordio in Champions League in programma domani alle ore 18.55 tra. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il centravanti belga vuole esserci a tutti i costi ma il leggero problema alla schiena rimediato nel riscaldamento di Inter-Udinese impone le dovute precauzioni visto il tour de force che attende i nerazzurri: in casa Inter comunque filtra ottimismo circa le sue condizioni e se tutto verrà confermato Lukaku sarà regolarmente in campo domani sera. Al suo fianco tornerà dal 1' Lautaro, in campo solo nel finale contro l'Udinese. Davanti ad Handanovic dovrebbe essere confermata la GDS con Godin, De Vrij e Skriniar ma D'Ambrosio è in lotta per una maglia: possibile novità sulle fasce con l'inserimento dal 1' di Lazaro e Biraghi, a centrocampo torna Vecino al fianco degli inamovibili Brozovic e Sensi.