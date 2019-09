CALCIOMERCATO JUVENTUS BRAUT HALAND / Ha 19 anni ma le stimmate del campione si vedono chiare nei suoi numeri: Erling Braut Haland ha tutto per diventare l'attaccante under 20 più conteso d'Europa e dopo essersi messo in evidenza nel Mondiale Under 20 con i 9 gol realizzati nella gara contro l'Honduras, sta dimostrando di cavarsela alla grande anche tra i 'grandi'. Il suo trasferimento al Salisburgo è arrivato nello scorso mese di gennaio e dopo una semestre di apprendimento ha spiccato il volo.

In questa stagione il 19enne norvegese, nato a Leeds, ha letteralmente battuto ogni record: 11 gol nelle prime 7 gare di campionato con due triplette ed una doppietta, cinque assist ad arricchire il bottino e la sensazione che possa ancora fare meglio. Ora è chiamato all'esame Champions League: domani il Salisburgo debutta contro ilnello stesso raggruppamento del. Lalo segue da tempo e domani potrebbe monitorarlo per vedere il suo impatto nella principale competizione continentale, gli azzurri butteranno ovviamente uno sguardo e magari oltre al risultato analizzeranno anche la prova del baby attaccante. Del resto uno giovane, con le sue caratteristiche si sposerebbe bene con la filosofia della società partenopea e chissà che tra qualche mese non possa esserci un duello di mercato tutto italiano... big d'Europa permettendo.