BAYERN MONACO COUTINHO BARCELLONA / Philippe ha deciso sul gong del calciomercato di lasciare il e ripartire dal il centrocampista brasiliano ex Inter ha rilasciato un'intervista a 'Sky Sports' per parlare del suo ambientamento in Germania.

Ecco le sue parole: ''Sono molto felice di essere qui, va tutto molto meglio. Nei primi gironi di permanenza è stato fatto di tutto per mettermi a mio agio. Mi hanno mostrato tutte le strutture, ho incontrato i compagni di squadra, l’allenatore e lo staff tecnico. Ogni giorno mi sento un po ‘meglio”.

La frecciata al Barcellona: ''Sicuramente, il Bayern è più aderente alle mie caratteristiche rispetto a quanto ho vissuto in passato. Riconosco, per certi versi, l’esperienza che ho vissuto ai tempi del Liverpool, ma in questo caso è tutto ancora più familiare“.