ATALANTA MURIEL / Luis Muriel rimane in forte dubbio per l'esordio in Champions League dell'Atalanta in programma mercoledì sera contro la Dinamo Zagabria.

Come riportato da 'Sky Sport', l'attaccante colombiano si è sottoposto in giornata agli esami strumentali che non hanno evidenziato per fortuna nessuna lesione al ginocchio sinistro. Tuttavia però Muriel avverte ancora forte dolore e per questo gli ultimi dubbi si scioglieranno soltanto nell'allenamento di rifinitura in programma domani. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI