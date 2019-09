NAPOLI LIVERPOOL KLOPP / Al via la Champions con i campioni d'Europa del Liverpool che fanno il loro esordio in Italia sul campo del Napoli. Per Jurgen Klopp qualche problema di formazione con quattro calciatori costretti al forfait per infortunio: in particolare non ci saranno Alisson e Keita, ma mancheranno anche Clyne e Origi.

Questo l'elenco completo dei convocati diramati dalla società inglese prima della partenza per, dove oggi la squadra di allenerà e terrà il rituale programma della vigilia con le conferenza di Klopp e di un calciatore: Fabinho, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Firmino, Mane, Salah, Gomez, Adrian, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Lonergan, Shaqiri, Brewster, Robertson, Matip, Kelleher, Alexander-Arnold.