NAPOLI LIVERPOOL ANCELOTTI / Debutto Champions da brividi per il Napoli: gli azzurri ospitano al 'San Paolo' i campioni d'Europa del Liverpool, la squadra in questo momento più in forma in Europa con cinque vittorie su cinque in campionato e il successo nella supercoppa europea. Carlo Ancelotti parla nella consueta conferenza della vigilia: Calciomercato.it ha seguito per voi le sue dichiarazioni.

LIVERPOOL - "E' un test, l'inizio di un gruppo di Champions League: il nostro obiettivo è passare il turno, ci confrontiamo con la squadra migliore del gruppo. Il Liverpool è a punteggio pieno, un test difficile ma molto eccitante".

NOVITA' TATTICHE - "Noi non vogliamo snaturare la nostra identità, l'idea di come vogliamo giocare. Dobbiamo prendere spunto che abbiamo avuto contro di loro e delle cose buone fatte. Nella partita dell'anno scorso abbiamo difeso bene ed è importante, ma poi c'è la qualità dei nostri giocatori e se vuoi vincere queste partite la devi mostrare".

DIFFERENZE RISPETTO ALLO SCORSO ANNO - "Il Liverpool è cresciuto perché la scorsa stagione gli ha dato tante certezze, tante consapevolezze. Ha messo qualità, più conoscenze: sarà una partita a livello emozionale come lo scorso anno, gara combattuta, con molta intensità e noi ci auguriamo con lo stesso risultato".

ATTEGGIAMENTO - "Mi immagino una squadra che sa difendere quando c'è da difendere, attaccante quando è il momento, gestire quando c'è da gestire. Serve una partita completa".

LOZANO - "E' un ragazzo umile, serio, intelligente, un giocatore di grande qualità che ha mostrato solo in parte. Credo che farà benissimo, non ho nessun dubbio proprio per la sua umiltà e la sua generosità".

FAVORITI - "Di solito i campioni di Europa sono favoriti: quando il Liverpool è favorito perché è campione d'Europa".

CRESCITA LIVERPOOL - "Credo sia cresciuto come fiducia e consapevolezza.

Il Liverpool sta giocando in modo automatico e credo che sia tra i favoriti della Premier League".

DIFFERENZA TRA TECNICI - "La differenza la fanno i calciatori, gli allenatori possono solo creare danno: esistono due tipi di allenatori, quelli che distruggono le squadre e quelli che non incidono".

ROSA - "E' competitiva in tutti i reparti, possiamo competere su tutti i fronti. Ora dobbiamo affrontare questo girone con l'obiettivo di passare il turno e non come successo lo scorso anno: ce la possiamo fare".

RICORDO LIVEPOOL - "E' una squadra a cui sono legate le mie più grandi delusioni ma anche le più grandi soddisfazioni. Ho sempre detto che è una squadra che mi ispira simpatia: giocare ad Anfield è un'emozione unica per l'ambiente".

RUOLO NAPOLI IN CHAMPIONS - "Da protagonista, ma dobbiamo concentrarci sul passare il gruppo".

KOULIBALY VS VAN DIJK - "Sono tra i più forti difensori, ce ne sono altri, ma nella lista dei più forti loro due ci sono per qualità, esperienza e carattere".

INCIDENZA SAN PAOLO - "Il fattore ambientale incide molto: incide Anfield per loro, spero possa incidere il San Paolo per noi. Contro la Sampdoria ho trovato un ambiente positivo, spero che il Napoli possa essere all'altezza".

DELUSIONE - "Lo scorso anno l'eliminazione ha pesato, quella delusione ha influito il rendimento dei mesi successivi".

FAVORITI PASSAGGI DEL TURNO - "Dobbiamo rispettare quello che dice il campo e non ciò che si dice fuori dal campo. L'Inter ha iniziato bene la stagione e la Juventus ha fatto un piccolo passo falso ma sono due squadre molto forti. Il calcio italiano può fare bene con tutte le sue quattro squadre. Essere favoriti non cambia l'approccio, deve farci essere concentrati in tutte le partite e sono certo che lo faremo. Lo scorso anno le squadre inglesi sono arrivati in finale non perché hanno allenatori stranieri ma perché hanno messo il grano".

AVVISI LIVERPOOL PER TIFOSI - "Napoli non è una città pericolosa, ma una città meravigliosa, c'è tutto da godersi: il mare, la cucina, la città, Spero che i tifosi del Liverpool possano godere della bellezza della città, poi come in ogni parte del mondo c'è gente molto stupida".

LLORENTE - "E' un ottimo attaccante ma non va confuso con un 'testatore', uno che sa solo giocare di testa: lui è un attaccante completo ed è per questo che è a Napoli".

