NAPOLI WANDA NARA ICARDI / Icardi al Paris Saint-Germain l'ultimo giorno utile di mercato, prima un lungo corteggiamento - senza frutti - del Napoli che è arrivato ad offrire oltre sessanta milioni all'Inter per l'attaccante argentino.

Proprio degli azzurri ha parlato, moglie e agente dell'ex capitano nerazzurro, nel corso della puntata di 'Tiki Taka'. Dopo aver affermato che Icardi è felicissimo di trovarsi in un top club come il Psg , la showgirl argentina ha 'ammiccato' ai partenopei e sorridendo ha detto: "I soldi che ilnon ha speso per Icardi sono ancora in cassa, quindi a gennaio potrebbe arrivare qualche sorpresa..."