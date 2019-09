ATLETICO MADRID JUVENTUS INFORTUNATI / Una lista lunga che fa perdere il sonno a Sarri e al popolo juventino: contro l'Atletico Madrid per il debutto in Champions League, i bianconeri rischiano di dover rinunciare a tre titolari inamovibili finora come Douglas Costa, Pjanic e Higuain. I primi due, insieme a Danilo, sono stati costretti a interrompere anzitempo la gara con la Fiorentina, mentre il Pipita è arrivato fino al triplice fischio finale ma non è in ottime condizioni.

A due giorni dal match del Wanda Metropolitano è tempo di verifiche mediche per la Juventus: il brasiliano e il bosniaco si sono sottoposti agli accertamenti che definiranno con precisione entità degli infortuni e tempo di recupero. Quasi impossibile vedere a disposizione Douglas Costa per il quale si parla di uno stop di qualche settimana, mentre persiste qualche piccola possibilità di recuperare Pjanic. Nessuna preoccupazione per(solo crampi per lui) mentre - riferisce 'Sky' - sarebbe rientrato anche l'allarme Higuain: il 'Pipita', vittima di una semplice botta, dovrebbe tranquillamente essere al suo posto al centro dell'attacco. Tra qualche ora il responso ufficiale con i verdetti sugli infortunati Juventus.