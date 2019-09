NAPOLI-LIVERPOOL DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE LIVE CRONACA TEMPO REALE ANCELOTTI KLOPP GRUPPO E - Dopo la vittoria in campionato contro la Sampdoria, è tempo di Champions League: Napoli-Liverpool è il big match del martedì della fase a gironi. Gli azzurri di Carlo Ancelotti, che veleggiano a quota sei punti in Serie A, esordiranno nel gruppo E contro i campioni uscenti, i 'Reds' di Jurgen Klopp in testa alla Premier League a punteggio pieno dopo cinque giornate.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'San Paolo'.

FORMAZIONI UFFICIALI CHAMPIONS NAPOLI-LIVERPOOL

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano. All. Ancelotti

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

ARBITRO: Brych (Ger)

CLASSIFICA GRUPPO E: Liverpool, Napoli, Salisburgo e Genk 0 punti