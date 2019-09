p>INTER SLAVIA PRAGA CONFERENZA CONTE / Tre su tre in campionato con primo posto solitario (in attesa del) ed ora il debutto in Champions: per l'di Antonioc'è la prova europea che precede il derby contro il. I nerazzurri si preparano ad affrontare loa 'San Siro': Calciomercato.it seguirà le parole dell'allenatore salentino nella conferenza della vigilia.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI