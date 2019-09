INTER CONTE CHAMPIONS LEAGUE / Vigilia di Champions League in casa Inter. Domani, alle ore 18,55, i nerazzurri ospiteranno lo Slavia Praga nel match d'esordio della massima competizione europea. Antonio Conte ha caricato così la sua squadra in un'intervista rilasciata al sito ufficiale della UEFA: "Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, giocare un calcio che li entusiasmi e con il quale possano identificarsi.

Fissare obiettivi è difficile, vedremo strada facendo che cosa succederà. L'importante sarà non avere rimpianti e sapere che tutti hanno dato il 110%". Sul, grande favorita del girone: "Sarà una sfida affascinante, di quelle che regalano motivazioni e che ti spingono a dare il massimo. Credo che neppure loro saranno felici di dover sfidare l'Inter. Noi abbiamo iniziato un percorso e vogliamo portarlo a termine nel miglior modo possibile. Affrontare le grandi squadre in Champions League è il modo migliore per crescere, per capire cosa ti manca per essere al top".