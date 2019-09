INTER-SLAVIA PRAGA DIRETTA CHAMPIONS LIVE CRONACA TEMPO REALE CONTE LUKAKU - Dopo la terza vittoria in campionato, parte la fase a gironi della Champions League: per il gruppo F, apre la prima giornata Inter-Slavia Praga. I nerazzurri di Antonio Conte, come detto, sono a punteggio pieno in vetta alla classifica della Serie A, così i cechi di Jindrich Trpisovsky, ancora imbattutti dopo nove giornate, merito di sette vittorie e due pareggi.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Giuseppe Meazza'.

FORMAZIONI UFFICIALI CHAMPIONS INTER-SLAVIA PRAGA

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Conte

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Soucek, Traore; Masopust, Stanciu, Husbauer; Olayinka. All. Trpisovsky

ARBITRO: Buquet (Fra)

CLASSIFICA GRUPPO F: Barcellona, Borussia Dortmund, Inter e Slavia Praga 0 punti