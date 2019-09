DZEKO RAZZISMO LUKAKU KESSIE / In queste prime tre giornate di campionato in Serie A si è visto tanto spettacolo sul campo, ma sugli spalti sono avvenuti nuovamente episodi di razzismo. Prima a Cagliari con Lukaku, ieri i 'buu' a Kessie e gli insulti a Donnarumma in Verona-Milan con i gialloblù che stamattina hanno commentato la vicenda.

Al termine del match di ieri sera contro il Sassuolo, Edinha parlato di questa piaga all'interno del calcio italiano.

Il bosniaco ha analizzato la situazione ai microfoni di 'Sky Sports UK': “Il razzismo è un problema più grande in Italia rispetto agli altri Paesi, specialmente in Inghilterra dove la situazione è migliorata. Spero, per il bene degli altri giocatori, che queste cose non succedano più e che la Federazione possa fermarlo in ogni modo possibile". Dzeko non usa mezzi termini: "In Italia il problema è più grande di quanto mi aspettassi. La Federazione deve proteggere i giocatori. È l’unico modo. Se senti qualcuno dire o fare certe cose, lo bandisci dallo stadio. Non possono più venire, non abbiamo bisogno di queste persone”.