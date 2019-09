DIRETTA TORINO LECCE - Il Torino ospita il Lecce nel monday night che chiude la terza giornata del campionato di Serie A. Da una parte i granata di Mazzarri vogliono centrare il terzo successo in altrettante partite per scavalcare la Juventus e agganciare l'Inter in vetta alla classifica. Dall'altra i giallorossi di Liverani vanno a caccia di un risultato positivo per abbandonare quota 0 punti.

Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico Grande Torino' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Rincon, Meitè, Baselli, Aina; Belotti, Berenguer. All. Mazzarri

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Falco; Lapadula, Farias. All. Liverani

CLASSIFICA: Inter punti 9, Bologna 7, Juventus 7, Torino* 6, Napoli 6, Atalanta 6, Milan 6, Roma 5, Lazio 4, Genoa 4, Verona 4, Cagliari 3, Udinese 3, Brescia 3, Spal 3, Sassuolo 3, Parma 3, Fiorentina 1, Lecce* 0, Sampdoria 0.

*Una partita in meno