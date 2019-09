ATALANTA MURIEL / Atalanta in apprensione per le condizioni di Luis Muriel. L'attaccante colombiano ha accusato un infortunio al ginocchio contro il Genoa e salterà sicuramente l'esordio in Champions League contro la Dinamo Zagabria.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', però, si sospetta una distorsione al ginocchio e un lungo stop per l'ex Siviglia e Fiorentina. Si attendono dunque gli esami strumentali per chiarire la reale entità dell'infortunio.

