CALCIOMERCATO JUVENTUS DE GEA MANCHESTER UNITED RINNOVO / La telenovela De Gea sta per arrivare alla sua conclusione. Dopo le continue voci sul forte interesse con la Juventus, il portiere spagnolo sta per ufficializzare il suo futuro.

Come riporta 'ESPN', infatti, il classe '90 tra giugno e luglio aveva già chiuso l'accordo per il rinnovo con ilOra De Gea ha anche firmato il nuovo accordo con i 'Red Devils' che prolungherà l'attuale scadenza 2020 del suo contratto di ben 6 anni. Sfuma così la possibilità di ingaggiarlo a zero per i bianconeri. Si attende solo l'annuncio del club.