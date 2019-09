CAGLIARI CASTRO NAPOLI / "Sono stato a Napoli, è bellissima. Trovo un'affinità incredibile tra napoletani e argentini, siamo molto simili. Peccato che non sia mai successo nulla con il Napoli, mi sarebbe piaciuto".

Intervenuto a 'Radio CRC', Lucasha rivelato la sua 'passione' per il Napoli, che nasce, ovviamente, da: "Avere Diego nella città dove sono vissuto mi ha provocato un'enorme emozione. Sono da sempre tifoso del Gimnasia".