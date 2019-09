JUVENTUS ANCELOTTI CONTE SARRI MERCATO/ Da Conte a Ancelotti, passando per Sarri, al mercato. Questi e altri i temi contenuti nell'intervista rilasciata in esclusiva a Calciomercato.it da Bruno Giordano, ex attaccante di Lazio e Napoli, campione d'Italia con i partenopei nella stagione 1986/1987.

Cosa ti hanno detto questi primi tre turni di Serie A?

"Che sarà un campionato più livellato. Le prime tre posizioni credo siano assegnate, ci sarà una lotta per il quarto posto tra Milan, Atalanta, Lazio e Roma".

Corsa scudetto, chi è l'anti-Juventus tra Inter e Napoli?

"I bianconeri restano superiori, ma Inter e Napoli possono mettere un po' di pressione rispetto agli ultimi 8 anni".

Secondo te inciderà più Conte all'Inter o Ancelotti, al secondo anno di Napoli?

"Gli allenatori sono importanti, ma contano anche i giocatori. Entrambe si sono rinforzate molto con il mercato.

Il Napoli lo vedo leggermente superiore all'Inter".

Quindi Conte credi non possa essere quel valore aggiunto per conquistare il titolo?

"Lo è, ma da qui a vincere il campionato ce ne passa..."

Tra i tifosi della Juventus cominciano i primi mugugni rispetto a Sarri. Riuscirà a vincere giocando bene?

"Se la Juventus lo ha preso, vuol dire che ci crede. Deve sicuramente entrare nella testa dei giocatori. Poi cosa vuol dire giocare bene? E' una cosa soggettiva. In mezzo al campo ci vanno i giocatori e alla fine contano i risultati".

Altri dubbi su Sarri sono legati alla gestione di tanti campioni...

"E' una cosa non semplice. Credo che queste difficoltà le possa superare solo con i risultati".

Capitolo Lazio, molti sostengono che sarà la stagione in cui farà il salto di qualità. La sconfitta di ieri contro la Spal, però, pare abbia riportato alla luce i soliti problemi...

"Atteggiamenti ed errori che si ripetono negli anni. Sicuramente è una sconfitta che brucia e Inzaghi sarà giustamente arrabbiato. Forse hanno esagerato nell'esaltare questa squadra: passare dall'ottavo posto della passata stagione al quarto non è semplice. Del resto l'unico vero acquisto è Lazzari".

Ti aspettavi di più sul fronte del mercato?

"Molto di più".