ATLETICO MADRID JUVENTUS MORATA THOMAS SIMEONE / Archiviata l'ultima negativa giornata di campionato, Juventus e Atletico Madrid si preparano per scendere in campo el debutto in questa Champions League. Nel remake degli ottavi dello scorso anno, come Sarri anche Diego Simeone è alle prese con qualche problema di formazione.

Il nodo principale riguarda l'assenza di Alvaro, il grande ex della sfida in programma mercoledì sera.

Dopo il ko con la Real Sociedad, i 'Colchoneros' sono tornati ad allenarsi con i titolari che hanno svolto lavoro in palestra mentre gli altri sono scesi in campo. A far rumore è l'assenza di Alvaro Morata, ancora alle prese con una distorsione al ginocchio: a due giorni dalla partita, lo spagnolo va verso il forfait. Nella formazione che difenderà le mura del 'Wanda Metropolitano', però, dovrebbe tornare dall'inizio Thomas, che è stato tenuto a riposo precauzionale nel match di sabato. Il ghanese ha lavorato intensamente insieme a Llorente, Herrera, Felipe, Hermoso, Saponjic e Correa. A fargli spazio potrebbe essere Lemar, con Llorente e Vitolo che scalpitano.