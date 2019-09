Calciomercato Juventus, Willian spiazza i bianconeri

CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN - Sempre attenta al mercato degli svincolati come dimostrano i recenti colpi Ramsey e Rabiot, la Juventus valuta già i calciatori in scadenza di contratto nel 2020.

Tra quelli maggiormente attenzionati dai campioni d'Italia (e in passato anche dall') c'è, 31enne fantasista brasiliano che milita nel Chelsea e per il quale non si esclude nemmeno un assalto dei bianconeri già a gennaio. Ma la trattativa potrebbe subire una brusca frenata dopo le dichiarazioni rilasciate dall'ex Anzhi ai microfoni dell'Evening Standard', in cui ha palesato l'intenzione di restare a Londra: "Mi rimane un solo anno di contratto e vorrei rimanere perché mi piace giocare con il".