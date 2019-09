Calcio, tutte le offerte tv: i pacchetti Sky, Now Tv e Dazn

CALCIO TV SKY DAZN NOW TV / Dopo il calciomercato, le prime gare ad agosto e la pausa per le nazionali, la stagione calcistica entra finalmente nel vivo. In campo i principali campionati, dalla Serie A alla Premier League, alla Liga, alla Bundesliga, alla Ligue 1, e le coppe europee, con le grandi sfide di Champions League ed Europa League in arrivo. Numerose le possibilità, tramite le tv a pagamento, di guardare tutto il calcio, a prezzi convenienti. Vediamo dunque quali sono le migliori offerte messe a disposizione dei telespettatori, dalle tre principali piattaforme: Sky, Now Tv e DAZN.

Sky Sport, le offerte per i nuovi abbonati

Con i pacchetti Sky Calcio e Sky Sport, la possibilità di vedere 7 match su 10 a giornata di Serie A, la Bundesliga, la Premier League, la Champions League e l'Europa League in esclusiva. Per i nuovi abbonati, ecco le promozioni messe a disposizione dall'emittente satellitare. Per i primi 12 mesi, Sky Calcio, che offre Serie A, Bundes e Premier, sarà disponibile al prezzo di 29,90 euro. Aggiungendo il pacchetto Sky Sport, si potranno vedere anche tutta la Champions League e tutta l'Europa League a 44,90 euro per un anno.

Now Tv, pacchetti giornalieri, settimanali e mensili: i costi

Sottoscrivendo invece l'abbonamento tramite il digitale terrestre, Sky Calcio e Sky Sport saranno disponibili al prezzo scontato complessivo diper i primi 12 mesi.

Now Tv è la piattaforma in streaming e in on demand di Sky, che offre soluzioni diverse. Registrandosi online sulla piattaforma, si può usufruire di pass giornaliero, pass settimanale oppure di ticket mensile, a disposizione sia per il pacchetto Sky Calcio che per quello Sky Sport. Il pass giornaliero costa 7,99 euro, quello settimanale 14,99 euro, 29,99 euro invece per il ticket mensile. Il conteggio del periodo di validità vale, in tutti i casi, dal momento dell'attivazione.

DAZN, la nuova promozione con Sky: tutte le info

Infine, la piattaforma streaming DAZN, che offrirà tre match a giornata di Serie A, la Serie B, la Liga, la Ligue 1 e molto altro. DAZN, in virtù dell'accordo sottoscritto con Sky, ha annullato il mese gratis disponibile per i nuovi abbonati. Si potrà usufruirne per l'ultima volta fino al 6 ottobre, per il mese gratis di DAZN registrarsi a questo link. Per effetto dell'accordo con Sky, gli abbonati al satellitare da almeno 3 anni potranno usufruire della visione di DAZN senza costi aggiuntivi. 7,99 euro al mese, con i primi tre mesi a carico di Sky, per i nuovi abbonati a DAZN che hanno già a disposizione il pacchetto calcio su Sky. Per tutti gli altri, l'abbonamento mensile a DAZN costa 9,99 euro al mese.