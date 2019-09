CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS / Maurizio Sarri e Antonio Conte hanno dato ufficialmente il via al derby d'Italia tra Juventus e Inter con il botta e risposta avvenuto tra i due tecnici nell'ultimo weekend di campionato. Marotta e Paratici da mesi invece lo hanno riaperto sul mercato con l'amministratore delegato nerazzurro pronto a rendere il lavoro il più complicato possibile al suo ex braccio destro. La bagarre con Lukaku l'ha vinta l'Inter in estate, la Juventus ha corteggiato Icardi ma non si è mai seduta al tavolo a trattare con Marotta disposto solo a parlarne con il coinvolgimento nell'affare di Dybala: Chiesa, Eriksen, Milinkovic-Savic e tanti altri i giocatori che saranno contesi da qui fino all'estate prossima dalle due squadre rivali. Un'eterna sfida quella tra Inter e Juventus, con intrecci importanti che inevitabilmente non riguardano solo il rettangolo verde di gioco ma anche il calciomercato con manovre di disturbo e tanti altri possibili colpi di scena. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter e Juventus, da Lukaku a Icardi-Dybala: il rewind dell'estate

Il grande colpo dell'estate del calciomercato Inter è sicuramente quello di Romelu Lukaku: non solo perché il centravanti belga è ad oggi l'acquisto più costoso della storia nerazzurra ma perché è arrivato dopo una lunga telenovela che lo ha visto anche ad un passo dalla Juventus. Appena arrivato a Milano, Conte ha individuato sin da subito in Lukaku il rinforzo ideale per il suo attacco e ha chiesto esplicitamente alla dirigenza di arrivare a lui. Una lunga trattativa visto che l'Inter ha dovuto fare i conti con le alte richieste del Manchester United che hanno rallentato l'affare. Ne ha cercato di approfittare Paratici proponendo uno scambio con il sacrificabile Dybala ma il no del numero 10 bianconero non ha fatto decollare la trattativa.

Calciomercato Inter e Juventus, da Chiesa ad Eriksen: che bagarre

Così l'Inter dopo lo spavento si è assicurato Lukaku e la 'Vecchia Signora', a caccia di una punta da regalare a Sarri, ha continuato a flirtare coni rapporti gelidi tra le due società però non hanno permesso di approfindire i discorsi visto che l'Inter sarebbe stata disposta a cedere l'argentino ai rivali di sempre solo in cambio di Dybala (ipotesi scongiurata a Torino).

Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi? Il piatto forte rimane inevitabilmente Federico Chiesa: il talento viola della Fiorentina piace da tempo a Marotta e Paratici e tutto fa pensare che, dopo le resistenze di Commisso, questa possa essere la sua ultima stagione a Firenze. La Juventus da tempo è in contatto con il giocatore e può contare sulla volontà di Chiesa ma l’ad dell’Inter è pronto a giocarsi le sue carte e ha già iniziato a farlo durante lo scambio che ha portato Biraghi a Milano e Dalbert a Firenze. Marotta infatti può contare su un allenato speciale visto che Commisso preferirebbe vendere Chiesa all'Inter e non alla Juventus. Pradé rimanda i discorsi, il futuro è tutto da vedere. Come è tutto da vedere anche per Christian Eriksen, fantasista danese in scadenza di contratto con il Tottenham che potrebbe rappresentare una grande occasione a zero per entrambe: gli 'Spurs' sono al lavoro per blindarlo ma Inter e Juventus rimangono alla finestra anche se la concorrenza è tanta. Stesso discorso per il tedesco Goetze (Borussia Dortmuned) e David De Gea (Manchester United), attenzione a Matic in uscita sempre dai 'Red Devils' mentre in casa Tottenham piace anche Alderweireld. In Italia occhi puntati su Tonali (Brescia) e su Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), vecchi pallini di Marotta e Paratici. Senza dimenticare possibili colpi di scena perché tutto fa pensare che il corteggiamento dell'Inter per Dybala e quello della Juventus per Icardi non si siano di certo conclusi il 2 settembre.