Calciomercato, Lippi: "Volevo tornare in Italia, non hanno voluto"

CALCIOMERCATO LIPPI / Nel corso della lunga intervista a 'Radio Anch'io', Marcello Lippi, Ct della Cina, torna sui suoi trascorsi professionali.

"Ci avevo provato a tornare in Italia - spiega - Qualcuno non ha voluto, ma non riapriamo ferite vecchie. Comunque sono in Cina ed è una grande esperienza tra club e nazionale. Avevo finito il mio ciclo, però c'è stato l'incontro col Presidente in visita di cortesia in Italia, mi ha chiesto di tornare e non potevo dire di no".