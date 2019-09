INTER ALTOBELLI ICARDI / Mai banale, sempre pungente. Alessandro 'Spillo' Altobelli non ha perso lo spirito del grande attaccante e intervenendo ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su 'Rai Radio 1' ha parlato dei temi caldi della Serie A e, soprattutto, di casa Inter. Partendo dalla sfida a distanza tra Juventus e nerazzurri che entra nel vivo: "Innanzitutto parliamo di Conte juventino all'Inter, ma ormai non bisogna più guardare al fatto che se un giocatore ha giocato in una squadra non può andare nell'altra. Uno è un professionista, dove ti offrono lavoro vai. Io sono per il professionismo e non guardo queste cose. Per quanto riguarda l'Inter, dico che ha preso un top allenatore, un numero uno. Sa quello che vuole e sa farsi rispettare e l'Inter vince i campionati solo quando ha un allenatore che tiene in mano lo spogliatoio. Sono loro che si devono far rispettare ed i giocatori devono pensare solo a giocare. Quando comanda l'allenatore tutto funziona. Con Conte l'Inter ha l'allenatore giusto, non dico che potrà vincere lo scudetto subito ma può lottare alla pari con chiunque".

CONTE VS SARRI - "Conte prende lo stipendio dall'Inter e deve difenderla, è stato un colpo a favore di tutti i tifosi. Vuol dire che hai un allenatore che guarda alla realtà, senza pensare al passato ed al futuro".

CHAMPIONS LEAGUE - "L'Inter domani ha una partita facile solo sulla carta. L'Inter l'anno scorso non ha superato il girone per un gol nella differenza reti. Io credo che nonostante le due squadre forti nel girone, questa Inter può passare il turno. Come l'Inter rispetta gli altri, anche gli altri si devono preoccupare di questa Inter. Fa le partite come se fosse la finale del Mondiale. Questa Inter può fare strada e passare il turno".

INTER-JUVE - "A parte la rivalità da una vita, oggi c'è anche un Conte in più all'Inter.

E soprattutto c'è Marotta-Paratici, oltre Conte. Prima era il Derby d'Italia, oggi diventa più interessante anche a livello europeo e mondiale. Ogni anno si riparte e questo è un altro anno, sarà una partita in cui bisognerà fare molta attenzione. I giocatori sentono anche quelle emozioni e quello che provano le società. Se c'è un confronto forte, i giocatori in campo rispondono forte. Sarà una partita molto dura ma sicuramente bella".- "Non giudicherei la partita di sabato perché tornava dalla nazionale. Non è stata una prestazione massimale però ha dato quello che aveva per la squadra. Ora Conte ha l'imbarazzo della scelta, perché oltre Lukaku e Politano che è un adattato nel ruolo, in panchina c'era Martinez che veniva dalla tripletta in Argentina e Sanchez che è un signor giocatore. Poi c'è, giovane, che te lo raccomando: ha qualità con cui può dire la sua. Conte si può sbizzarrire, ha una squadra forte. Oltre a tre difensori che vorrebbero tutti in tutto il mondo, ha un centrocampo importante con Sensi così forte e si sta inserendo bene anche Barella, Brozovic è tornato quello che non ha compagni di merende e pensa a giocare. Oggi l'Inter è una signora squadra".

ICARDI - "Appena finita la telenovela, non la riapriamo. Posso dire che Icardi giocatore si è dimostrato uno dei più forti al mondo, ma purtroppo è uno scellerato che ha preso decisioni che lasciano a desiderare e la chiudo qui".

SAN SIRO - "Per demolirlo devono demolire anche me. Mi metto lì dentro e non vado via. Nessuno lo può toccare, noi buttiamo giù loro. Cominciamo a far sentire la voce che il Meazza non si tocca. Noi abbatteremo tutti quelli che vogliono abbattere San Siro".

COPPIE DI ATTACCO - "Se mettiamo tutti in forma alla stessa maniera, vedo Lukaku e Lautaro Martinez".