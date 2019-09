Juventus, addio Mandzukic: si sblocca la cessione, blitz dell'agente

JUVENTUS MANDZUKIC / Dopo i 'no' a ManchesterUnited e Psg e l'ipotesi sfumata di un ritorno al BayernMonaco, Mario Mandzukic ora pare pronto a dire 'sì' al Qatar.

Fuori dalla lista per la Champions League, non convocato per la trasferta di Firenze, l'attaccante dellanon è riuscito a far cambiare idea al tecnico Maurizioe si starebbe convincendo a lasciare i bianconeri.

Sfumata l'ipotesi Los Angeles FC in MLS, che avrebbe significato dover aspettare la riapertura del mercato a febbraio per volare in USA, per Mandzukic prende sempre più quota il trasferimento in Qatar dove l'Al-Gharafa si sarebbe rifatto sotto superando l'Al-Duhail, club dove milita l'ex juventino Medhi Benatia. Secondo 'Tuttosport' già nella giornata di domani l'agente del calciatore dovrebbe essere in Qatar per discutere dell'offerta da 6 milioni di euro all'anno messa sul tavolo. Per la Juventus, invece, sarebbero pronti circa 10 milioni di euro.