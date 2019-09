Psg, Wanda Nara: "Scelto un top club, Icardi è felicissimo"

PSG WANDA NARA ICARDI / Weekend di campionato che, in Ligue 1, ha significato l'esordio con la maglia del Psg per Mauro Icardi. Delle sensazioni dell'ex giocatore dell'Inter ha parlato la moglie e agente Wanda Nara, a 'Tiki Taka'.

"Parigi è una città bellissima, così come lo stadio - ha spiegato - La curva ha sostenuto la squadra dall'inizio alla fine,poi ha fatto un gol stupendo. I tifosi hanno accolto bene Mauro, che ha la possibilità di giocare in un top club. Ribadisco che la scelta del Psg logisticamente per me non è il massimo, ma lui è felicissimo e anche i bambini lo sono".