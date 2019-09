JUVENTUS INFORTUNI HIGUAIN / È una Juventus incerottata e che costringe il tecnico Maurizio Sarri a scelte quasi obbligate quella che dopo la battaglia di Firenze si presenta al debutto in Champions League in casa dell'Atletico Madrid con l'infermeria piena di nomi pesanti e casi da valutare nelle prossime ore.

Perché dopo gli stop pesanti di capitan Giorgioe Mattia, i bianconeri escono dal 'Franchi' con diversi infortuni che saranno valutati in queste ore in vista della sfida del 'Wanda Metropolitano' di mercoledì sera.

Il forfait annunciato è quello di DouglasCosta, che nella migliore delle ipotesi ne avrà comunque per qualche settimana, ma anche Miralem Pjanic difficilmente sarà della gara: per entrambi si attendono gli esami di oggi per capire l'entità dei rispettivi infortuni e tempi di recupero più precisi. Non solo. Il quotidiano 'Tuttosport' segnala che anche Gonzalo Higuain va tenuto in dubbio a causa di una botta alla coscia subita contro la Viola: filtra ottimismo, ma serviranno i prossimi due allenamenti per capire se sarà al 100%. Sarri se lo augura, perché come ribadito in conferenza in questo momento non vuole cambiare troppi elementi tra i titolari e contando Bentancur al posto di Pjanic e Bernardeschi per Douglas Costa, l'inserimento di un Paulo Dybala ritenuto comunque elemento importante ed affidabile andrebbe ad intaccare ulteriormente gli equilibri di un'intesa in via di definizione. Per Danilo, infine, si è trattato solo di crampi e dovrebbe esserci senza problemi, mentre Rabiot viene segnalato in risalita e insidia uno tra Matuidi e Khedira.