MILAN SALVINI / Poco entusiasmo tra i tifosi del Milan, dopo la vittoria per 1-0 contro il Verona. Un supporter d'eccezione, l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha parlato a 'TeleLombardia' commentando così l'inizio di campionato dei rossoneri. “E' la brutta copia di quello dell’anno scorso - ha dichiarato - Siamo alla terza partita, ma se cambiamo 18 allenatori il risultato non cambia. E' imbarazzante. Quanto sono cambiati i risultati negli ultimi anni? Forse il problema sta in società.

potrebbero non avere successo da dirigenti. E poi quando hai un fondo come proprietario...Con tutto il rispetto per, a me piace il presidente che fa il presidente, la passione è un'altra cosa. Tutte le squadre che dipendono da gente lontana hanno difficoltà. Perché i giocatori che abbiamo comprato non giocano? Eppure ne abbiamo spesi di soldi. Siamo una squadra da metà classifica. A fine primo tempo ho detto a mio figlio: ‘Sei convinto di andare al Derby sabato?’. Partiremo sfavoriti, ma mai dire mai. All'auguro di vincere 3-0".