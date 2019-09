Milan, Giampaolo pizzica l'Inter: "Non ci sono squadre perfette"

MILAN GIAMPAOLO INTER / Nonostante la vittoria per 1-0 contro il Verona, Milan non ancora perfettamente convincente. E alle porte c'è il derby contro l'Inter capolista. Ma il tecnico rossonero Giampaolo non si fa spaventare e lancia la sfida ai rivali.

Ecco le sue dichiarazioni a 'Sky Sport': "La squadra mi da' certezze e fa le cose per bene, io devo provare a renderla più equilibrata. Ci sono pregi e difetti, ma lavoro per migliorare tutta la filosofia e tenuta di squadra. In Italia tutti hanno dei punti deboli, le squadre perfette non esistono...".