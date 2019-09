VERONA MILAN GIAMPAOLO / Tre punti pesanti per il Milan, che si impone 1-0 a Verona grazie al gol di Piatek su rigore. Il tecnico rossonero Marco Giampaolo si gode il risultato ma fa anche autocritica. "Abbiamo giocato bene nel secondo tempo allargando il campo, facendo le cose giuste - ha dichiarato a 'Sky Sport' - Il Verona ha fatto una buona gara difensiva, noi ci siamo spinti bene in avanti, non siamo stati perfetti e lo so.

E' positivo aver vinto, ci aiuta a lavorare, ma sappiamo che ci sono cose da perfezionare e non nascondiamo la polvere sotto il tappeto. Piatek? Non ho visto un'esultanza polemica. Si è dato da fare, è un bravo ragazzo, non è uno che fa casino. Il 4-3-3? Bisogna lavorare sui sistemi, ce lo siamo permessi per la superiorità numerica. In 11 contro 11 ci sono tante cose che non mi sono piaciute. Abbiamo buone individualità ma non una maturità tattica, c'è da mettere a posto qualcosa per completare il mosaico. Tutte le partite sono difficili, gli avversari sono agguerriti".