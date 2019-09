VERONA MILAN JURIC / Dopo Verona-Milan, il tecnico dell'Hellas Juric ha parlato a 'Sky' commentando la gara e anche gli episodi dubbi decisi al Var: "Sono contento per i ragazzi perché in 11 abbiamo avuto le migliori occasioni e anche in dieci abbiamo concesso poco e creato di più.

Se c'era una squadra che meritava di fare i tre punti era la nostra, dispiace".

VAR - "Non è facile neanche per loro: sono tutte decisioni al limite, tranne il rigore per loro che era netto".

VERRE - "Dobbiamo giocare con lo spirito di queste tre partite, giocare al calcio e fare il massimo. Verre ha fatto bene ma è all'inizio del suo cammino".

DIFESA - "Abbiamo lavorato bene, ragazzi nuovi ma con spirito giusto. Stanno facendo bene ma devono continuare così".