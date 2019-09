Inter, Sensi: "Conte fondamentale, ho imparato dai miei errori"

INTER SENSI CONTE / E' l'uomo del giorno, dopo il gol da tre punti contro l'Udinese che lancia l'Inter in testa alla classifica.

Stefanosi racconta, in un'intervista a 'Sky Sport': "Ho imparato dai miei errori, ho commesso degli sbagli negli anni passati. Non ero il professionista che sono adesso, sono concentrato solo sul calcio e cerco di dare il meglio di me in campo. Avere un allenatore comeè fondamentale, è tra i migliori al mondo. Il solo fatto di averlo in panchina ti alza la tensione e ti spinge a dare il massimo".