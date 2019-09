MILAN PAQUETA / Pesante bocciatura per Paqueta: Marco Giampaolo ha deciso di tenere negli spogliatoi il brasiliano durante l'intervallo di Verona-Milan, lanciando ad inizio del secondo tempo il neo-arrivato Rebic.

Per l'exuna sostituzione che sa di bocciatura e che conferma le difficoltà ad entrare negli schemi del nuovo allenatore: in tre gare,è partito due volte titolare (questa sera e all'esordio contro l') venendo in entrambe le occasioni sostituto; contro il, invece, è entrato a venti minuti dal novantesimo. In tutte le gare fin qui disputate il suo rendimento non è stato eccelso, prestazioni che alimentano i dubbi sul 22enne che lo scorso anno conaveva avuto immediatamente un impatto positivo sul campionato italiano per poi perdersi un pochino. Presto per pensare ad una sua bocciatura definitiva, ma certo se nei prossimi mesi non dovesse esserci un'inversione di tendenza, potrebbero partire delle riflessioni sul futuro di Paqueta.