VERONA MILAN / Quarantacinque minuti, di cui oltre la metà in superiorità numerica, senza un tiro pericoloso nella porta del Verona: primo tempo brutto per il Milan di Giampaolo nel posticipo domenicale della terza giornata di Serie A.

Rossoneri in grande sofferenza, incapaci di rendersi pericolosi nonostante l'espulsione die che rischiano anche di subire gol in contropiede: una prestazione che fa infuriare i tifosi che sui social non risparmiano critiche, anche pesanti alla squadra milanista.

Ecco alcuni tweet su Verona-Milan: