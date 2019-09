PAGELLE E TABELLINO VERONA-MILAN: si sblocca Piatek, follia Stepinski

PAGELLE TABELLINO VERONA MILAN / Il Milan passa di misura sul campo del Verona grazie al gol ritrovato di Piatek. L'attaccante polacco decide il match dagli undici metri sfruttando il fallo di mano di Gunter. Espulsi Stepinski e Calabria, sottotono Suso. Ecco i voti del match.

VERONA

Silvestri 6 - Nella ripresa è salvato dal palo su un gran destro da fuori di Calabria, poi non può nulla sul perfetto rigore di Piatek.

Rrahmani 6 - Fa buona guardia nella propria zona di competenza senza correre particolari rischi. Dal 79' Tutino s.v.

Kumbulla 6 - Controlla Piatek con grande autorevolezza, dimostrando subito leadership nella nuova retroguardia gialloblu. È esente da colpe in occasione del rigore che decide il match.

Gunter 5 - È di fatto impeccabile fino al calcio di rigore causato: il braccio è largo e distante dal corpo. Errore pesantissimo che costa quantomeno il pareggio ai suoi.

Faraoni 6 - Accompagna di rado la manovra offensiva dei suoi, ma è lucido e diligente nella propria metà campo. Senza infamia e senza lode.

Amrabat 6 - Conferma il rapido adattamento alla Serie A mettendo in mostra buona tecnica e corsa nonostante il calo fisico accusato nel finale.

Veloso 6 - È costretto a una gara di sacrificio davanti alla propria difesa, nel complesso comunque positiva. Leader.

Lazovic 5,5 - Fatica ad entrare in partita, è poco coinvolto dai propri compagni e spesso impreciso in mezzo al campo. Oggetto misterioso.

Zaccagni 5,5 - Pericoloso nel primo tempo in almeno un paio di occasioni. Scompare, però, nella ripresa e finisce per innervosirsi. Sottotono. Dal 78' Di Carmine s.v.

Verre 6,5 - Va due volte ad un passo dal gol: nel primo tempo con un gran aggancio e tiro che termina di poco altro, nella ripresa con un destro che colpisce il palo. Di gran lunga il più pericoloso dei suoi. Dal 66' Pessina 6 - Altro ottimo ingresso in campo per il centrocampista classe 1997, che nel finale procura il rosso di Calabria e il calcio di punizione dal limite in favore dei gialloblu.

Stepinski 4,5 - Costringe i suoi in inferiorità numerica per più di un'ora di gioco, rovinando di fatto i piani di Juric. L'intervento che gli costa il rosso è, inoltre, piuttosto scomposto e pericoloso. Esordio da dimenticare al più presto.

All. Juric 6 - Ha poco da rimproverare alla propria squadra al termine di un'ottima prestazione in inferiorità numerica per più di 70 minuti.

MILAN

Donnarumma 6 - Sempre preciso e attento nelle poche volte in cui è impegnato dai gialloblu.

Sicurezza.

Calabria 5 - Sfiora il gol con un gran destro da fuori che colpisce il palo, ma allo scadere rischia di compromettere la vittoria rimediando un cartellino rosso piuttosto ingenuo.

Musacchio 6,5 - Gara sempre lucida e attenta quella del centrale argentino, che resta sul pezzo per tutti i 90 minuti.

Romagnoli 6,5 - Guida la difesa con la solita autorevolezza e non si ricordano suoi errori. Impeccabile.

Rodriguez 6 - Si disimpegna con buona attenzione dopo un avvio piuttosto impreciso. Diligente.

Kessie 6 - Solita gara di grande corsa e sostanza per il centrocampista ivoriano, che non rinuncia ad accompagnare la manovra offensiva dei suoi.

Biglia 6 - Fa buona guardia davanti alla difesa e gestisce il pallone con buona tecnica e lucidità. Rientro più che positivo.

Calhanoglu 6,5 - Si procura il calcio di rigore che decide il match e in generale nella ripresa è il più attivo ed efficace tra le fila dei rossoneri. Decisivo.

Suso 5,5 - Commette qualche errore di troppo ed è meno incisivo del solito in zona d'attacco. Impalpabile.

Paqueta 5 - Sostituito a inizio secondo tempo dopo 45 minuti senza particolari sussulti. Anche lui è parso piuttosto sottotono e rimandato. Dal 46' Rebic 5,5 - Qualche buono spunto del croato al netto di una condizione ancora non ottimale. Il miglior Rebic è sembrato ancora lontano.

Piatek 7 - Trasforma il penalty decisivo con grande freddezza, sbloccando un match in salita e sbloccandosi dopo un pessimo avvio di campionato. Nel finale il Var gli nega la gioia della doppietta.

All. Giampaolo 6,5 - I rossoneri, seppur ancora poco brillanti, conquistano tre punti d'oro in vista del derby in una gara tutt'altro che semplice, messa in discesa da Stepinski.

Arbitro: Manganiello 6 - Giusto espellere Stepinski dopo il richiamo della sala Var. L'intervento del polacco è scomposto e pericoloso. Nessun dubbio anche in occasione del calcio di rigore concesso al Milan: il braccio di Gunter è largo e distante dal corpo. Qualche dubbio in più, invece, sulla posizione del fallo commesso da Calabria nel finale. La decisione tra il calcio di punizione e il rigore è davvero al limite.

TABELLINO

VERONA-MILAN 1-0

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani (79' Tutino), Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni (78' Di Carmine), Verre (66' Pessina); Stepinski. All.: Juric

Milan (4-3-2-1): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Paqueta (46' Rebic); Suso, Calhanoglu; Piatek. All.: Giampaolo

Arbitro: Gianluca Manganiello (Sez. di Pinerolo)

Marcatori: 68' rig. Piatek (M)

Ammoniti: 24' Piatek (M), 35' Paqueta (M), 40' Veloso (V), 65' Gunter (V), 74' Amrabat (V), 85' Silvestri (V), 86' Rebic (M)

Espulsi: 21' Stepinski (V), 90'+5 Calabria (M)