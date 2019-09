ROMA SASSUOLO DE ZERBI / Al termine della sfida persa 4-2 contro la Roma, il tecnico del Sassuolo De Zerbi si è sfogato in zona mista, in cui erano presenti anche gli inviati di Calciomercato.it:

"Andare male è una cosa, fare la comparsa è un'altra. Cosa ha scelto di essere il Sassuolo? Dobbiamo essere una squadra che concede di meno e crea di più. Su Marlon? L'avevo messo in una posizione per costruire il gioco a tre. Si è trovato in difficoltà in uscita. Può fare meglio.

Devo prendere le mie responsabilità: la partita non deve essere letta solo in base a quello che si è visto. Abbiamo preso 3 gol in 20' e poi abbiamo iniziato a fare il nostro gioco".

L'allenatore neroverde ha poi parlato della squadra avversaria, dando anche un giudizio su Fonseca: "Mi piace come allenatore. Gioca a calcio ma concede tanto. È un tecnico che stimo. Roma più forte dell'anno scorso? Con la Lazio ha preso 22 tiri in porta. Ha concesso e ha sfruttato le occasioni avute. Noi non abbiamo la forza della Lazio: la Roma è una squadra che stimo e che ammiro. Hanno forza nei loro calciatori".