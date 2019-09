ROMA SASSUOLO KLUIVERT / Al termine di Roma-Sassuolo, l'esterno offensivo Justin Kluivert ha commentato la vittoria dei suoi per 4-2, la sua prestazione e l'arrivo dei nuovi acquisti: "Mi sento in fiducia con questo mister, ho giocato tre partite e oggi ho anche fatto gol. Penso che la squadra possa giocare meglio ma oggi è andata bene. Sono felice della mia prestazione.

Io devo giocare cosi sempre, quello è l'importante. In cosa dobbiamo migliorare? Il Sassuolo non avrebbe dovuto fare i due gol nella ripresa. Quanto è importante la presenza di calciatori come? È gente che ha giocato con: è bene per un calciatore giovane avere a che fare con gente così. Se possiamo lottare per il titolo? Perché no".